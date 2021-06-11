Минтруд повысит МРОТ на 6,4%

Министерство труда и социальной защиты России объявило о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на фоне роста медианной зарплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей», — заявили в министерстве.

Медианная зарплата в России выросла также на 6,4% и составила 32 422 рубля. Она рассчитывается из вычисления, по которому у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

В 2019 году медианная зарплата в России составила 30 458 рублей.

Ранее россияне назвали сумму заработка счастливого человека — она составила примерно 13,5 МРОТов.