Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство

Стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки $34,5 тыс. Это произошло после того как законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны.

«Мы сделали это», — написал в своем аккаунте Twitter глава ассамблеи, депутат Эрнесто Кастро после голосования.

По информации законодательного органа, в ходе голосования за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Об этом сообщается на официальном сайте ассамблеи.

Согласно принятому закону, в стране начнут использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком. Также биткоинами могут быть оплачены все налоги.

Отмечается, что закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.

Ранее Букеле предположил, что Сальвадор, вероятно, станет первым государством, которое сделает биткоин легальным платежным средством.

В 1934-2000 годах официальной валютой Сальвадора считался названный в честь Христофора Колумба колон. Однако с 1 января 2001 года законным платежным средством в стране был признан доллар США.