Лавров прокомментировал решение об уходе от расчета в долларах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» заявил, что отказ от использования доллара в международных расчетах в Фонде национального благосостояния (ФНБ) не означает полного запрета или отхода от использования американской валюты, сообщает РИА «Новости».

«На днях было принято решение, в соответствие с которым наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, и соответствующие действия уже осуществлены, но еще раз подчеркну, это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил важность перехода на другие, в первую очередь, национальные валюты стран Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Министерство финансов России исключило запрет на расчеты в долларах.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.