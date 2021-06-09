В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме. Об этом сообщает RT.

Петунин отметил, что уже более десяти лет на территории России действуют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино.

При этом огромное количество букмекерских контор, принимающих ставки на спорт, все еще представлены как в больших городах, так и в малых населенных пунктах. Более того, эти заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.

Политолог выразил мнение, что по принципу работы букмекерская контора, как и казино, организовывает азартные игры, «увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами».

В своем обращении Петунин помимо приравнивания букмекерских контор к казино призвал председателя правительства перенести деятельность таких контор из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что букмекеров исключили из приоритетного списка господдержки.