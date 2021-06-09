В США формируют экспертные группы для возобновления международного сообщения

Администрация американского президента Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы вместе с Канадой, Мексикой, Евросоюзом и Великобританией с целью безопасно возобновить международное транспортное сообщение после долговременных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Хотя сегодня мы не возобновляем поездки, мы надеемся, что эти экспертные рабочие группы помогут использовать наш коллективный опыт, чтобы наметить дальнейший путь с целью возобновления международных поездок с нашими ключевыми партнерами, когда будет ясно, что это безопасно», — заявил он.

Чиновник добавил, что любые решения по этому вопросу будут основываться на объективном анализе и рекомендациях экспертов в области общественного здравоохранения и медицины.

Другой официальный представитель администрации сказал, что Вашингтон не будет быстро отменять приказы, запрещающие людям из большей части мира въезжать в Соединенные Штаты — экспертам потребуется время, чтобы выполнить свою работу. По словам чиновника, Белый дом проинформировал авиакомпании и других представителей туристической индустрии о формировании рабочих групп.

Отмечается, что возглавят группы специалисты Белого дома по реагированию на COVID-19 и совет национальной безопасности. Также туда войдут представители центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), который накануне смягчил рекомендации по поездкам в ряд стран.

Ранее сообщалось, что в США пытаются разобраться, как поступить с миллионами доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson — срок годности препарата истекает уже в июне.