В США планируют помешать запуску «Северного потока — 2»

США добиваются от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока --2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует РИА Новости.

«Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», — сказал Блинкен, выступая в сенате.

По его словам, Соединенные Штаты намерены «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей и гарантировать, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения».

Блинкен отметил, что окончание строительства трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи. США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, заявил госсекретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и другие люди на Украине «очень неприятно удивились» отказу Соединенных Штатов ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Он также выразил недоумение, что США не поставили заблаговременно Киев в известность о своем решении отказаться от от использования ограничительных мер против этой компании, которая реализует проект «Северный поток — 2».

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца текущего года, и проект будет введен в эксплуатацию.

Накануне в ФРГ не смогли назвать дату начала подачи газа по газопроводу.