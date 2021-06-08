Всемирный банк оценил темпы восстановления экономики России

Всемирный банк ожидает устойчивого восстановления российской экономики с ростом по 3,2% в 2021 и 2022 годах. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики».

Уточняется, что в прогнозе учитываются санкции США и повышение ключевой ставки Банком России,

«Мы прогнозируем рост экономики России в 2021 году на 3,2%, поддержку ему окажут укрепление внутреннего спроса и рост цен на энергоносители. Восстановление будет устойчивым и в 2022 году, рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары», — говорится в документе.

При этом отмечается, что геополитическая напряженность в 2021 году, включающая дополнительные санкции США, а также повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений могут повлиять на прогноз.

Ранее Всемирный банк сообщал, что цель российского правительства по снижению бедности до 6,6% к 2030 году труднодостижима.