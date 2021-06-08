РБК: банки могут обязать докладывать о запросах из «недружественных стран»

В российское законодательство подготовили поправки, обязующие банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к правкомиссии, и источник, знакомый с подготовкой проекта.

В экспертном заключении аппарата правительства на законопроект сказано, что работа над поправками в закон о контрсанкциях нацелена на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств».

Так, банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу и Центробанку о запросах, которые поступили «от компетентных органов недружественных государств», не позднее одного рабочего дня. Уточняется, что речь идет о запросах иностранцев, которые попросили предоставить сведения о гражданах России или российских компаниях, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Подобную информацию также вправе требовать американские Минфин и Минюст при наличии у зарубежных банков корреспондентского счета в США.

В Банке России считают, что это увеличивает риски использования Вашингтоном такого права для получения «ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки», говорится в экспертном заключении.