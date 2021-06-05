Директор «Восток Ойл» заявил, что технологии проекта снизят углеродный след «Роснефти»

Технологии, которые «Роснефть» планирует применять при реализации своего флагманского проекта «Восток Ойл», будут снижать углеродный след добычи, заявил директор проекта Владимир Чернов.

«Мы стремимся к тому, чтобы технологии, которые мы применяем сегодня при реализации проекта, не только бы минимизировали углеродный след нашего барреля, но были бы еще и экономически эффективны», — цитирует Чернова ТАСС.

В качестве примера Чернов привел использование в проекте «Восток Ойл» новых танкеров высокого ледового класса Arc7, которые изготавливаются на судоверфи «Звезда».

«Во-первых, они работают на сжиженном природном газе — экологически чистом топливе. Во-вторых, это топливо получается из попутного газа, что дает нам ощутимую синергию по утилизации. Третье — танкер имеет высокий ледовый класс, что позволяет ему большую часть года двигаться без сопровождения ледокола. Это сокращает затраты, а заодно и совокупный углеродный след, потому что у ледокола он тоже есть», — указал он.