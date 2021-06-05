Директор проекта «Восток ойл» заявил о его рентабельности даже при цене нефти $25-30

Добыча нефти на месторождениях проекта «Роснефти» «Восток ойл» будет рентабельна даже при цене нефти в $25-30 за баррель, сообщил ТАСС директор проекта Владимир Чернов.

«Есть такой термин — живучесть проекта. Он определяет как раз уровень экономической устойчивости. Так вот «Восток ойл» - это очень живучий проект», — отметил Чернов.

«Он показывает экономическую эффективность при цене на нефть в районе $25-30 за баррель. И это при том, что сегодня огромный объем проектов по всему миру замораживается. Значит, эта нефть будет востребована», — сказал он.

Проект «Восток ойл» на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте «Восток ойл» может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале 2030-х годов.