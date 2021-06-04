Дерипаска заявил, что бизнесмены смогут «удивить» россиян осенью

Российский бизнесмен, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России настали хорошие времена, так как сейчас есть стабильность и достаточно предсказуемые условия, сообщает РИА «Новости».

«Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. <...> Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. <...> Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению», — сказал он.

По словам бизнесмена, на сегодняшний день важно продемонстрировать развитие внутри государства и удивить мир, как это сделали когда-то Япония, Китай, Катар и Корея.

«Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет свое место», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-21 рассказал о новых способах поддержки бизнеса государством.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.