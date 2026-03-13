Лавров пошутил на переговорах с главой МАГАТЭ

Министр иностранных дел Россия Сергей Лавров пошутил во время переговоров с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Гросси произнес реплику на английском языке, после чего сделал паузу и поинтересовался, будет ли она переводиться на русский.

«Нет, она только в одну сторону переводит», — пошутил Лавров, говоря о переводчике.

Присутствующие рассмеялись.

18 января Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора. Глава МИД ответил, что ему помогает и предположил, что его юмор также помогает тем, кто с ним общается. «По крайней мере, смеются иногда», — добавил Лавров.

Ранее Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН.