Челябинец надругался над шестилетней девочкой на улице и получил срок

В Челябинске мужчину осудили за надругательство над девочкой

Суд вынес приговор жителю Челябинска, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает Советский районный суд города.

По версии следствия, 47-летний мужчина приставал к шестилетней девочке, которую заметил на улице.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Приговором Советского районного суда г.Челябинска мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщается в публикации.

