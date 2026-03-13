Челябинец надругался над шестилетней девочкой на улице и получил срок

Суд вынес приговор жителю Челябинска, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает Советский районный суд города.

По версии следствия, 47-летний мужчина приставал к шестилетней девочке, которую заметил на улице.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Приговором Советского районного суда г.Челябинска мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщается в публикации.

До этого в Индии мужчина надругался над семилетней девочкой. Он заманил несовершеннолетнюю в лес, где совершил преступление. После этого девочка заявила, что расскажет обо всем семье.

Недовольный ситуацией мужчина ударил ребенка камнем. Поняв, что пострадавшая перестала дышать, он спрятал ее под тяжелым валуном. Мужчину задержали.

Ранее в Москве мужчина надругался над девушкой в апарт-отеле и получил срок.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
