Журналисты раскрыли личность уличного художника Бэнкси

Reuters: за псевдонимом «Бэнкси» скрывается британский художник Робин Ганнингем
banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вопреки слухам, самым известным художником граффити, использующим псевдоним «Бэнкси», является не фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Наджа, а британский художник Робин Ганнингем, который, по данным агентства Reuters, несколько лет назад сменил имя на Дэвид Джонс.

«Бэнкси — один из самых популярных и загадочных художников в мире [искусства], чья личность десятилетиями обсуждалась и тщательно скрывалась. Бэнкси наиболее известен своими простыми, но в то же время сложными трафаретными граффити с острым социальным подтекстом», — сообщает агентство в своем расследовании.

Отмечается, что Бэнкси управляет компанией Pest Control Office, которая занимается аутентификацией его работ и решает, кто получит право первым приобрести эти произведения.

«Я говорю себе, что использую искусство для пропаганды инакомыслия, но, возможно, я просто использую инакомыслие для продвижения своего искусства», — заявлял Бэнкси о своем творчестве.

Reuters опросило более десятка инсайдеров и экспертов из окружения Бэнкси, но никто из них не стал раскрывать его личность. При этом многие из опрошенных рассказали подробности жизни и карьеры Бэнкси, пишут журналисты.

«Мы изучили фотографии художника, на большинстве из которых лицо было скрыто, но содержалась важная информация [о нем]. Позже мы обнаружили ранее не публиковавшиеся судебные документы и полицейские отчеты США. Среди прочего, это было рукописное признание художника в давнем мелком правонарушении, связанном с нарушением общественного порядка, — документ, который неопровержимо раскрыл истинную личность Бэнкси», — говорится в публикации агентства.

В свою очередь адвокат Марк Стивенс заявил Reuters, что Бэнкси скрывает свое имя не из-за того, что боится популярности, а потому что его преследуют многие инстанции и аффилированные с ними лица. Он также подчеркнул, что анонимность художника служит общественным интересам и настоятельно призвал авторов материала не раскрывать настоящее имя художника.

Ранее в Великобритании начали расследование в отношении Бэнкси.

 
