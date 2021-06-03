ЦБ: меры по сдерживанию цен привели к росту стоимости смежных товаров

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что административные меры по сдерживанию цен на ряд продуктов дали вторичные эффекты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Краткосрочный эффект, безусловно, был — меньше 1 процентного пункта. На несколько десятых процентного пункта инфляция из-за этих мер оказалась меньше... Мы видим вторичные эффекты — цены растут на смежные товары, на альтернативные товары», — сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Набиуллина добавила, что административные меры могут использоваться только как экстренные инструменты.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.