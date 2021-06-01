В Австрии прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Россией

Советник-посланник австрийского посольства, возглавляющий делегацию диппредставительства на ПМЭФ, Роберт Гершнер заявил, что бесперебойное авиасообщение между Австрией и Россией важно обеим странам. Об этом сообщают РИА Новости.

«Изменение маршрутов полетов Austrian Airlines с целью обхода воздушного пространства Белоруссии было согласовано с российской стороной, поэтому мы предполагаем, что это изменение не приведет к нарушению двустороннего воздушного сообщения между Австрией и Россией», — сказал Гершнер, отвечая на вопрос, нет ли у австрийской стороны опасений по поводу прерывания авиасообщения.

Ранее в Austrian Airlines сообщили, что приостановят полеты через воздушное пространство Белоруссии. В четверг, 27 мая, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, и компания была вынуждена отменить рейс.

Позже Россия выдала несколько разрешений Austrian Airlines на осуществление аналогичного перелета, который проходит в облет Белоруссии.