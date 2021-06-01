Зеленский назвал «Северный поток — 2» российским козырем против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» стал козырем в руках России. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если они завершат техническую сторону «Северного потока — 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, транзиту российского газа через территорию Украины скоро придет конец.

«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

Ранее германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.