Песков оценил шансы на возобновление авиасообщения между Россией и Египтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона уже провела инспекционные поездки в Египет.

«Наши специалисты со всем познакомились. После всех докладов именно оперштаб сделает свое решение, это целиком и полностью его прерогативы», — сказал Песков.

Дату, когда будет объявлено о решении, пресс-секретарь не назвал.

В Египте коронавирусом заразились 262 650 человек, из которых 192 112 выздоровели, еще 15 096 скончались. За последние 24 часа в стране подтвердились 984 случая коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что с 10 июня возобновится авиасообщение еще с восьмью странами.

Речь идет о следующих странах: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат, Москва — Загреб будут летать два раза в неделю, Москва — Бейрут, Москва — Люксембург, Москва — Тирана — один раз в неделю.