Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным удалось договориться о поставках нефти. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно», — сказал Лукашенко.

Белорусский глава государства отметил, что республика может переработать 22 млн тонн нефти.

По его словам, также Белоруссия и Россия достигли принципиальной договоренности по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.

«По налоговому маневру мы нашли развязки», — сказал Лукашекно.

Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи. В частности, политики договорились о втором транше госкредита в $500 млн для республики. Кроме того, обсуждались торгово-экономические вопросы и борьба с коронавирусом. По его словам, лидеры двух стран не обсуждали вопрос перехода к единой валюте.