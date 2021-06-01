Германская делегация отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

По данным источников медиагруппы, в состав делегации переговорщиков входят помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину после введения в строй газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.