Глава ВТБ: отключение России от SWIFT нереалистично

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает нереалистичным отключение России от межбанковской системы SWIFT, сообщает «РБК».

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — считает Костин.

Он уточнил, что у Соединенных Штатов существует собственные возможности по отключению России от долларовых расчетов. При этом, США могут вводить вторичные санкции против европейских банков, если те продолжают сотрудничество с попавшим под американские ограничения банком.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.