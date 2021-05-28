ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

Сотрудники ФСБ задержали в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки сторонников «идеологии массовых убийств» (М.К.У.), сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК России пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.). В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных были изъяты пропагандистские материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также обнаружена переписка с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.

Задержанные дают признательные показания, сообщили в ФСБ. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти и от двух до шести лет — за создание либо участие в экстремистском сообществе соответственно.

Ранее, сотрудники ФСБ в Геленджике задержали более десятка членов украинского сообщества неонацистов. Еще одного участника движения силовики задержали в Ярославле. У молодых людей нашли различные материалы нацистского характера, холодное оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.