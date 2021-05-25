Евросоюз рекомендует приостановить 300 рейсов над Белоруссией

Европейский союз рекомендует приостановить около 300 полетов в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair, сообщает Reuters со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

Всего в среднем над Белоруссией совершается около 400 полетов, рекомендуются к приостановке те из них, которые являются беспосадочными. При этом организация отмечает, что 100 рейсов в день выполняют перевозчики из Евросоюза и Великобритании, им рекомендует изменить маршруты перелетов.

«Наиболее эффективным для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии», — заявляет Евроконтроль.

23 мая после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, белорусские правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.