Singapore Airlines прекращает полеты над Белоруссией

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines (SIA) меняет маршруты некоторых своих рейсов, чтобы не пересекать воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщил Channel News Asia.

«Безопасность наших клиентов и экипажа — наш главный приоритет», — заявили в компании, отметив, что продолжат следить за ситуацией.

Ранее авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.