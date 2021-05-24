Цены на нефть выросли

Цены на нефть разных марок увеличиваются в ходе утренней сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На лондонской бирже ICE Futures на 8.09 мск стоимость июльских фьючерсов нефти Brent выросла на 0,63%, до $66,86 за баррель.

Одновременно с этим фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,64%, до $63,99 за баррель.

Ранее мировые цены на нефть во вторник утром, 18 мая, выросли на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта.

В то же время аналитики предсказывали обвал нефти Brent до $10 за баррель после перехода к «зеленой энергетике». Как отметили эксперты, если ведущие мировые экономики перейдут на «зеленые» энергоносители в стремлении достигнуть цели Парижского соглашения по климату, рынок нефти понесет значительные потери.