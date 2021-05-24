Эксперт назвал главных конкурентов доллара

Время доллара подходит к концу, валюта уже не так стабильна, как 30 лет назад. Об этом заявил главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян, пишет агентство «Прайм».

По словам Мкртчяна, с долларом конкурируют евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.

«У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос», — сказал финансист.

Эксперт подчеркнул, что американская валюта теряет свою силу, потому что укрепляется евро. Кроме того, развивающиеся страны, например Китай и Россия, переводят платежи с партнерами в локальную валюту. Также у использования доллара есть и другие риски: инфляция и связанные с ней ожидания. Тем не менее, пока федеральная резервная система США с этим справляется, удерживая инфляцию в допустимых рамках.

Ранее российские финансисты называли альтернативу доллару.