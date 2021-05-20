В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров

В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили добавить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, яиц и готовых блюд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Промышленность за экологию» (Руспэк) в Минпромторг.

Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать, или переработать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу второго квартала министерства представят данный список в кабмин на одобрение.

Отмечается, что речь идет о вспененном полистироле – это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.

По словам авторов инициативы, на сегодняшний день необходимо постепенно выводить полистирол из оборота. Данный запрет необходимо ввести таким образом, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «Газете.Ru» о том, что запрет на пластиковую посуду и трубочки повлечет за собой значительный рост цен, а также может привести к потере клиентов.

16 марта вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в стране необходимо ввести запрет на использование неперерабатываемых материалов. К таким материалам отнесли неперерабатываемые виды пластика, в частности цветного, а также коктейльные пластиковые трубочки.