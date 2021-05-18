Рекордный объем наличных евро ввезли в Россию за год

Российские банки ввезли в Россию рекордный объем наличных евро за год, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма, по данным ЦБ России, стала максимальной с марта 2021 года, когда в страну ввезли банкнот на сумму свыше $997,7 млн.

В целом российские кредитные организации в марте 2021 года ввезли максимальный объем иностранной валюты с начала года — $1,7 млрд, что на треть больше, чем в феврале. Ввоз евро вырос на 42% за месяц, долларов США - на 27%, до $697,1 млн.

При этом из России вывезли иностранную валюту на сумму $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent пробила отметку в $70 за баррель, вернувшись к уровням 2019 года. Благодаря растущему в цене баррелю укрепляется и рубль. Но тренд на укрепление неустойчивый, считают эксперты. На российскую нацвалюту давит геополитика. По мнению специалистов, россиянам нужно будет привыкать к высоким курсам основных валют, дорогим путевкам за границу, росту цен на одежду и импортную еду.