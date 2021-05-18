Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и масло

Министерство сельского хозяйства России не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит пресс-служба Минсельхоза.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — заявил министр.

По его словам, Минсельхоз рассчитывает, что региональные органы управления агропромышленного комплекса обеспечат должный контроль за сферой.

«Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — подчеркнул Патрушев.

Кроме того, министерство отмечает, что на данный момент прогнозируется рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, это будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке сахара и подсолнечного масла.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако впоследствии правительство продлило их действие. Соглашение о стабилизации цен на сахар истекает 1 июня, на подсолнечное масло – 1 октября.