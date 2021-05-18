Минэнерго Украины предложило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, отвечающей за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с призывом запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», — написал в письме глава минэнерго.

В министерстве пояснили, что главным требованием при присоединении украинской энергосистемы к ENTSO-E является обеспечение достаточности генерирующих мощностей страны для покрытия ожидаемого спроса на электрическую энергию.

В минэнерго считают, что привлечение импорта электроэнергии негативно сказывается на финансово-экономическом положении производителей электрической энергии, а также на качестве и полноте выполнения утвержденных ведомством графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.