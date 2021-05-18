Цена на комнаты выросла в 57 российских городах

В России с начала 2021 поднялись цены на комнаты, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Аналитики проанализировали стоимость жилплощади в 68 городах.

«С января по середину мая комнаты подорожали в 57 городах из 68, в 9 — подешевели, в двух городах цены не изменились. В среднем данный формат недвижимости подорожал на 5,3%, до 862 385 рублей», — говорится в исследовании.

В Москве среднюю комнату можно купить за 3,2 млн рублей, в Подмосковье — за 1,4 млн, в Петербурге — за 2,2 млн. С начала этого года больше всего выросли цены на жилплощадь в Сочи (+15,7%), Севастополе (+15,7%), Череповце (+15,1%), Калининграде (+13,8%), Кургане (+13,2%), Ульяновске (+12,9%), Магнитогорске (+12,2%), Санкт-Петербурге (+12,1%) и Владимире (+11,7%).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что комнаты — не самый ходовой товар городской недвижимости, поэтому цены на них растут не такими темпами, как на остальные виды жилья. В 2020 году стоимость комнаты выросла в среднем на 0,6%, в 2019 году — на 1,7%. В 2021 году подорожание на 5% за 4,5 месяца связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом, уточнил гендиректор.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от застройщиков объяснить причину подорожания жилья.