В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты питания

Ситуация с ценами на продукты питания в России стабилизируется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление кабмина.

Отмечается, что пока особого внимания требуют яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Рост цен на другие продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, замедлился до 0,7% с 1,2% в марте текущего года.

Крое того, помимо уже введенных мер оперативного реагирования, для нормализации цен используют экономические инструменты регулирования, в частности, вводятся льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы.

В настоящее время завершается формирование зернового демпфера, также приняты решения относительно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ответственность за рост цен на продукты питания в стране лежит на некоторых производителях и торговых сетях, которые наживаются на ажиотажном спросе.

В начале года правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.

До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.