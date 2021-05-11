Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 12 мая, денонсировала соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и недопущении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, передает РИА «Новости».

Законопроект о денонсации соглашения в Нижнюю палату парламента внесло российское правительство.

«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее замглавы российского министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что Россия откажется от денонсации налогового соглашения с Нидерландами исключительно в том случае, если Амстердам согласится на условия Москвы.

12 апреля правительство России одобрило денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.