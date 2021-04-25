Россия и Эстония возобновили авиасообщение

Россия и Эстония возобновляют авиасообщение. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Таллинского аэропорта, самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля.

«Российская авиакомпания «Аэрофлот» после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Информация была подтверждена канцелярией президента Египта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Египет пришли к соглашению о возобновлении рейсов между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и РФ.

Недавно заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха.