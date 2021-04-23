Путин и Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщили в канцелярии египетского президента.

«Достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», — заявил представитель египетского лидера Бассам Рад.

Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты откроются в ближайшее время.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургада — так и оставались под запретом по соображениям безопасности.