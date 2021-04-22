Володин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

Реализация проектов по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию оценивается в 400 млрд рублей, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спикера Госдумы, профильные комитеты нижней палаты парламента представят предложения по реализации послания главы государства уже в пятницу, 23 апреля.

21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своей речи президент обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.

Красной нитью через выступления главы государства прошли проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Кроме того, российский лидер анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.

Главные заявления главы государства — в материале «Газеты.Ru».