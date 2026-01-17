Размер шрифта
Общество

Читинец доверился незнакомке и инвестировал в мошенников более 5 млн рублей

В Чите мужчина инвестировал в мошенников более 5 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Чите местный житель решил заработать на инвестициях и потерял крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Читинец познакомился в интернете с женщиной, представившейся «успешным инвестором». Новая знакомая дала мужчине контакты «кураторов инвестиционной площадки». Горожанин попался на удочку аферистов и начал «вкладывать» с небольших сумм. Когда он захотел вывести «прибыль», с ним связались уже другие «кураторы», убедившие россиянина, что для получения крупного дохода якобы нужно остаться на платформе и вложить больше.

Поверив аферистам, мужчина уговорил супругу оформить кредит на 3 млн рублей и отправил эти деньги преступникам. Также он занял средства у родственников и знакомых. В течение пяти месяцев он пытался забрать свои вложения и «доход» от инвестиций, но ему постоянно отказывали под разными предлогами.

Когда общая сумма переводов превысила 5 млн рублей, а вывести деньги у мужчины так и не получилось, он осознал, что его обманули.

Ранее мошенники заставили школьницу уйти из дома и распилили сейф с 13 млн рублей.

