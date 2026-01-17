В Дании прошли массовые демонстрации против США

TV2: в Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию

Массовые демонстрации против притязаний США на Гренландию прошли в ряде городов Дании. Об этом сообщает телеканал TV2.

«В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии. <...> На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у некоторых протестующих в руках гренландские флаги и плакаты с надписями «Руки прочь» и «Солидарность!»

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.