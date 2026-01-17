Губернатор Ставропольского края прокомментировал инцидент со взрывом газа в кафе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после инцидента в кафе в Кочубеевском округе призвал глав всех округов региона проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в точках общественного питания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главам округов края нужно оперативно проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в точках общепита и на других объектах с присутствием людей, где используется газобаллонное оборудование», — потребовал он.

Владимиров сообщил, что на помощь местным медикам был направлен специалист краевого ожогового центра. Двоих из восьми пострадавших переводят в краевое медучреждение в Ставрополь, добавил губернатор.

О взрыве газового баллона в кафе в Кочубеевском округе края стало известно ранее 17 января. По информации главы округа Олега Борзова, после хлопка газа произошло возгорание в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

СК возбудил по этому факту уголовное дело.

Ранее после взрыва газа в частном доме в Уссурийске оказались люди.