Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 4,3% по итогам 2021 года

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в конце 2021 года на уровне 4,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития.

В министерстве дополнили, что с 2022 года ожидается ее возвращение на целевой уровень в 4%.

«По инфляции Минэкономразвития исходит из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили до 4,3% год к году», — заявил агентству источник в Минэкономразвития.

В министерстве ожидали, что инфляция в 2021 году составит 3,7%, в 2022–2023 годах — 4%.

В ведомстве эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен оценивают в размере 0,3 процентного пункта. По словам источника, если бы этих мер не было, инфляция по пшенице, подсолнечному маслу, сахару в конце 2021 года могла бы составить не 4,3%, а 4,6%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача сдерживания инфляции будет решена.