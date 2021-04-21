Правительству предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество

Союз потребителей России предложил премьеру Михаилу Мишустину создать в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Об этом пишет газета «Известия».

Инициатива предполагает, что потребители при использовании электроэнергии выше установленной нормы будут платить за нее по более высокому тарифу.

Отмечается, что предлагается установить норму в 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного человека в семье предлагается выделять еще по 50 киловатт-часов, а при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.

Поднимать плату за превышение нормы предлагается постепенно, повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов.

При этом глава Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам.