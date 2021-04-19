Чехия исключает РФ из тендера на расширение АЭС «Дукованы» из-за политскандала

Власти Чехии намерены исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы» на фоне политического скандала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой га заявление вице-премьера и главы Минпромторга Чехии Карела Гавличека.

По его словам, «Росатом» будет исключен из возможности участия в тендере в течение нескольких дней.

Гавличек также отметил, что вряд ли российская госкорпорация сможет участвовать в качестве субподрядчика.

«Это практически невозможно. Ни один из кандидатов не пойдет с поставщиком из «Росатома», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.