Индийская компания планирует выпускать 7 млн доз «Спутника V» ежемесячно

Одна из крупнейших фармакологических компаний Индии HETERO Biopharma планирует выпускать семь миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ежемесячно. Об этом сообщил директор по маркетингу этой компании Мурали Кришна Редди Бхимиредди, пишет ТАСС.

По его словам, производство выйдет на такие показатели через три месяца.

«Первоначально мы запустим производство 2,5 миллионов доз вакцины в месяц. Затем мы увеличим выпуск до семи миллионов доз в месяц», — сказал представитель компании.

Он подчеркнул, что компания будет производить препарат как для внутренних нужд Индии, так и для мирового рынка.

Ранее сообщалось, что Россия начнет поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индию в конце апреля.

В Индии коронавирусом заразились 14 526 609 человек, умерли 175 649 пациентов. За последние сутки выявили 234 тысячи случаев, днем ранее — 217 тысяч.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».