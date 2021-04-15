В США оценили возможность новых санкций против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что Соединенные Штаты сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Псаки в ходе брифинга задали вопрос, почему среди введенных 15 апреля санкций в отношении России не затронут вопрос «Северного потока — 2».

По словам Псаки, администрация США сохраняет возможность введения дополнительных мер.

«Это не значит, что их больше не последует», — сказала она.

При этом представитель Белого дома не стала комментировать, какие из санкции были или не были согласованы.

15 апреля 15 апреля США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

15 апреля также стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.