Минфин США запретил компаниям скупать госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ

Министерство финансов США издало директиву, согласно которой американские финансовые учреждения не могут покупать долговые обязательства напрямую у Центрального банка России и Минфина РФ, а также Фонда национального благосостояния России (ФНБ) после 14 июня 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, а компании США больше не смогут предоставлять ссуды в рублях или не рублях ЦБ РФ, ФНБ РФ и Минфину РФ.

Таким образом, эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении России в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России.

15 апреля стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.