РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с южнокорейскими фирмами GL Rapha и ISU ABXIS о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Корее», — рассказали в фонде.

Компания GL Rapha в феврале 2021 года создала специализированный консорциум для производства вакцины «Спутник V», в него вошли восемь ведущих фармацевтических компаний Республики Корея.

«Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины «Спутник V». Благодаря соглашению с ISU ABXIS мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в стране», — считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По данным фонда, производство «Спутника V» в корейском Йонъине начнется в конце апреля.

Ранее производство «Спутника V» началось в Сербии.