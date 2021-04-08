Минфин назвал налоговую нагрузку в РФ одной из самых низких в мире

Министерство финансов Российской Федерации в ответ на данные опроса ВЦИОМ напомнило, что налоговая нагрузка у россиян является одной из самых низких в мире. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации из сообщения, налоговая нагрузка в РФ почти не меняется и остается на одном уровне на протяжении уже многих лет. Отмечается, что ставки НДФЛ составляют 13% и 15%, однако в других странах данный показатель доходит до 35%.

«Действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше пяти миллионов рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%», – подчеркивают в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в Российской Федерации на данный момент существует большое количество действующих налоговых вычетов, которые направлены на социальную поддержку россиян.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому больше трети граждан РФ (36%) считают чрезмерными действующие налоги. На основе субъективных оценок ВЦИОМ сделал вывод об увеличении налогового бремени на граждан.