В МВФ констатировали быстрое восстановление мировой экономики
Мировая экономика после кризиса, вызванного коронавирусом, восстанавливается быстрее, чем это ожидалось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике, которое было распространено по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
«Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин», — говорится в документе.
В то же время подчеркивается, что перспективы восстановления крайне неопределенны и неровны.
Ранее в G20 заявили, что глобальная экономическая ситуация улучшается, тем не менее, это происходит медленно из-за неравномерности экономического развития между странами. В организации это связывают с началом вакцинации и политикой, которая направлена на поддержку экономики.
В мире коронавирусом заразились 133 миллиона человек, погибли 2,9 миллиона пациентов.