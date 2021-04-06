В Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается вернуть индексацию с 2022 года. По словам авторов документа, ее отмена негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к сильному снижению покупательной способности россиян.

В тексте говорится, что если закон будет принят, дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят около 400 миллиардов рублей.

24 марта стало известно, что Государственная дума отклонила три законопроекта, которые касались возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

С января 2016 года на территории России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Совет Федераций и Госдуму поступало множество предложений о возвращении индексации пенсионерам с маленькими заработными платами. Однако данный вопрос так и не получил положительное решение.