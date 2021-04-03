Suzuki останавливает работу двух заводов из-за дефицита полупроводников

Японский автоконцерн Suzuki Motor с 5 апреля приостановит производство на двух из трех своих автомобильных заводов в Японии из-за нехватки полупроводников, сообщает издание Nikkei.

Такое решение было принято на фоне продолжающейся нехватки компьютерных чипов, а также опасений по поводу задержек с закупкой некоторых запчастей. Приостановка коснется завода Suzuki в Сагаре и одной из трех производственных линий на заводе в Косай.

При этом в компании заявили, что не планируют сокращать производство, для компенсации последствий остановки производители намерены наладить работу в праздничные дни.

Ранее стало известно, что компании Toyota и Nissan сократят производство из-за пожара на заводе компании Renesas Electronics, которая обеспечивает полупроводниками около 20% мирового автопрома.

Пожар на заводе Renesas в префектуре Ибараке к северу от Токио произошел 19 марта. На первом этаже предприятия загорелось дорогостоящее оборудование, вырабатывающее чипы. Всего, по разным данным, пострадало 17-23 станка, используемых в производстве чипов, сообщил президент и генеральный директор компании Хидэтоси Шибата. Топ-менеджер высказал надежду, что производство будет частично восстановлено через месяц.